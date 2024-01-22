Бюджет Владивостока стоит перед очередным историческим рекордом

Январская корректировка бюджета Владивостока на 2024 год грозит новым рекордом, сообщает ИА PrimaMedia. Еще в декабре депутаты и городские власти гордились цифрой в 30,2 млрд рублей — таковы были итоговые доходы казны за прошлый год. Этот показатель для 2024 года уже в январе может превысить 30,7 млрд.