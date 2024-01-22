Бюджет Владивостока стоит перед очередным историческим рекордом

Январская корректировка бюджета Владивостока на 2024 год грозит новым рекордом, сообщает ИА PrimaMedia. Еще в декабре депутаты и городские власти гордились цифрой в 30,2 млрд рублей — таковы были итоговые доходы казны за прошлый год. Этот показатель для 2024 года уже в январе может превысить 30,7 млрд.
Мэр Владивостока Константин Шестаков внес в Думу проект МПА с корректировкой главного финансового документ, согласно которой общий объем доходов ВГО составит 30,764 млрд рублей (ранее — 24,8 млрд). Большую часть суммы составят межбюджетные трансферты — 17,797 млрд рублей.
При этом расходы города подскочат еще сильнее. Если раньше город планировал потратить 24,4 млрд, и выйти по конец года на профицит в 450 млн, то сейчас расходы составят 30,729 млрд с профицитом в 35 млн.
Подробности о вносимых изменениях в главный финансовый документ озвучат на очередном заседании Думы города.