Искусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличить

«Если речь идет о создании полного аналога, то в этом ничего крамольного нет. Например, все мы используем в бытовой практике лимонную кислоту. Но для ее получения давно не используют лимоны. И она даже лучше, чем-то, что можно было бы получить из лимонов: чистенькая, прозрачненькая, красивенькая. Подобным образом получают ментол — замечательный компонент, который когда-то добывали из мяты и других растительных продуктов, но сейчас ни одна мята при его производстве не пострадала».