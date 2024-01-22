Искусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличить

По словам Работягова, продукты питания, как и другие товары, подделывают. Но не всегда это плохо: следует разделять подделки, разные по своей цели — «суррогат» и «аналог».
«Если речь идет о создании полного аналога, то в этом ничего крамольного нет. Например, все мы используем в бытовой практике лимонную кислоту. Но для ее получения давно не используют лимоны. И она даже лучше, чем-то, что можно было бы получить из лимонов: чистенькая, прозрачненькая, красивенькая. Подобным образом получают ментол — замечательный компонент, который когда-то добывали из мяты и других растительных продуктов, но сейчас ни одна мята при его производстве не пострадала».
То же можно сказать об аналогах продуктов питания, но только тех, которые являются своего рода заменителями для людей, вынужденных отказываться от оригинала, так как придерживаются диеты в связи определенными заболеваниями. Например, при повышенном холестерине, болезнях желудочно-кишечного тракта, печени.
«При некоторых заболеваниях люди перестают правильно усваивать яйца, и из желтка в организм попадают компоненты, которые человеку не нужны. В этом случае настоящие яйца заменяются лайт-версией, легкой, в которой все компоненты искусственные. Но это белок, только не животный, а растительный. Желтый желток получают с помощью красителя — он подкрашен экстрактом морковным или куркумой. То есть в этом случае замена имеет медицинское предназначение — для спасения», — рассказал эксперт.
Совсем другое дело, если речь идет о продукции, которая предлагается потребителю не как диетическая, а просто как «искусственные куриные яйца» — в обычных магазинах, для всех. Такие подделки могут не быть так опасны и вредны, как например, фальшивый алкоголь, отмечает Работягов. Тем не менее это суррогат, нисколько человеку не полезный, говорит он.
«Если мы говорим о медицинской практике, где это замена, то во всех остальных случаях это полнейший суррогат. А еще, если вас пытаются убедить, что это продукт натуральный, то это уже даже и мошенничество», — предупредил эксперт.
Он подчеркнул, что как бы ни старались специалисты химической отрасли, «произвести искусственным путем полный запас питательных веществ, которые курица готовит для своего будущего цыпленка, откладывая яйцо, никакими комбинациями не получится».
Поэтому, если противопоказаний нет, то лучше реже есть натуральные куриные яйца, чем часто — сомнительный фальсификат. Отличить его от оригинала несложно по внешнему виду.
«Искусственные яйца немножко отличаются — они более круглые. Классическая куриная скорлупа на ощупь довольно тонкая, но в то же время прочная, а если прижать — хрупкая. А если вы чувствуете, что у вас в руках “шарик для настольного тенниса”: надавливаете, а он продавливается и потом отпрыгивает обратно, — то скорее всего вас пытаются надуть», — сказал Работягов.
Покупать куриные яйца, как и другие продукты питания, эксперт рекомендует у проверенного надежного продавца, избегая торговцев «из-под полы».
Ранее сообщалось, что с целью нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость куриных яиц для российского потребителя, правительство РФ заключило контракты на беспошлинный ввоз крупных партий этого продукта из-за рубежа.
Мнение о том, что будет с ценами благодаря такому решению, высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Напомним, резкий рост цен на куриные яйца произошел в конце 2023 года. Стоимость их с начала 2024-го выросла на 40 — 70%. Крым попал в число антилидеров по росту цен в регионах.