Аэропорт Пулково соединят новой дорогой с юго-западом Петербурга

Дорога разделена на две части: магистраль от Волхонского шоссе через производственную зону Предпортовая-3 до Толмачевской улицу и магистраль от дороги в аэропорт (имеется ввиду Пулковское шоссе — «Ъ-СПб) до Волхонского шоссе с путепроводом над дорогой в аэропорт. Длина окружной магистрали составит около 17 км.



С дороги организуют выезды на Волхонское шоссе около поселка Новогорелово и рядом с Южным кладбищем. Ее также свяжут с жилой застройкой на юго-западе города. Проектом предусмотрен путепровод, который соединит дорогу с жилыми кварталами рядом с парком Александрино. Кроме того, ее продолжат за КАД до Ново-Койровского шоссе — служебного съезда с кольцевой автодороги. Сроки работ — до 2040 года.



Строительство дороги, которая соединит юго-запад города с аэропортом — один из нескольких проектов городского правительства по улучшению транспортной доступности Пулково. Обсуждается также продолжение Кировско-Выборгской ветки метро за станцию “Проспект Ветеранов”, запланировано строительство трамвайной линии.

