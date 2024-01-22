Кто-то в Молдове стал на 23 миллиарда леев богаче: Большинство перебиваются от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии

Количество денег в обращении к концу прошлого года достигло 38,5 млрд леев, что на 4 млрд больше, чем к концу 2022 года. При этом депозиты за 12 месяцев выросли гораздо больше — с 56,6 млрд до 71,5 млрд леев в леях и с 35 млрд до 39,15 млрд леев в валюте, пишет Business Pages.
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На конец декабря 2023 года общая денежная масса (сюда входят деньги в обращении, депозиты в леях и в валюте) составила 149,2 млрд леев. За год она выросла почти на 23 млрд, или на 18,3%.