Кто-то в Молдове стал на 23 миллиарда леев богаче: Большинство перебиваются от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии

Количество денег в обращении к концу прошлого года достигло 38,5 млрд леев, что на 4 млрд больше, чем к концу 2022 года. При этом депозиты за 12 месяцев выросли гораздо больше — с 56,6 млрд до 71,5 млрд леев в леях и с 35 млрд до 39,15 млрд леев в валюте, пишет Business Pages.