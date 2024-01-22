Риелторы спрогнозировали рост цен на калининградские новостройки

В ближайшее время стоимость новостроек в регионе будет только увеличиваться. Об этом «Клопс» рассказала вице-президент гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.
«Повышение стоимости квадратного метра на 2−3 тысячи — это ещё очень хорошо. По прогнозам, может быть от 10 до 13 тысяч за квадрат. Отмечу, что снижение стоимости метра происходит постепенно — при отсутствии спроса. В течение двух следующих месяцев прогнозируется рост на первичном рынке жилья», — сообщил эксперт «Клопс».
Причины происходящего объяснил генеральный директор «Авеню риелт» Марат Субхангулов. Он считает, что банки начали войну с застройщиками — первые стремятся компенсировать дополнительную финансовую нагрузку за счёт вторых.
«Банки решили придавить застройщиков. Когда всё только началось с эскроу-счетами, появились обманутые дольщики, 1%, застройщиков стали под контроль банков исправительными финансированиями загонять. Это увеличило стоимость жилья со стороны застройщиков — себестоимость строительства повысилась».
Банки также решили отыграть государственную компенсацию. «Центральный банк компенсировал 2,5%, а сейчас только 2%. Ну и эти полпроцента банки решили повесить на застройщиков. Я думаю, что жильё в любом случае пока будет дорожать, но эта история не совсем долгая, потому что спрос снизится. Это сейчас застрощики в фаворе, ничего ещё не почувствовали. До июня точно будет повышение, к этому месяцу ситуация достигнет пика, а потом всё нормализуется. Долго так продолжаться не может — ставки пойдут вниз. Эти ключевые три-четыре месяца покажут, что будет с ценами на новостройки», — сообщил Марат Субхангулов.