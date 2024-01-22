Риелторы спрогнозировали рост цен на калининградские новостройки

Банки также решили отыграть государственную компенсацию. «Центральный банк компенсировал 2,5%, а сейчас только 2%. Ну и эти полпроцента банки решили повесить на застройщиков. Я думаю, что жильё в любом случае пока будет дорожать, но эта история не совсем долгая, потому что спрос снизится. Это сейчас застрощики в фаворе, ничего ещё не почувствовали. До июня точно будет повышение, к этому месяцу ситуация достигнет пика, а потом всё нормализуется. Долго так продолжаться не может — ставки пойдут вниз. Эти ключевые три-четыре месяца покажут, что будет с ценами на новостройки», — сообщил Марат Субхангулов.