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«Иннопрому-2024» подыскивают страну-партнера: претенденты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января, ФедералПресс. Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» подыскивают страну-партнера. Как сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, в настоящий момент рассматривается несколько заявок.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Кто будет страной-партнером этого “Иннопрома”? Этот вопрос еще в проработке, которую ведет фирма Formica — оператор выставки — совместно с правительством Российской Федерации и с Министерством промышленности Российской Федерации. Насколько я знаю, несколько стран сейчас находятся в проработке, причем мы получили заявку на партнерство от этих стран».

сказал Вадим Третьяков

Ранее «ФедералПресс» писал, чем запомнился «Иннопром-2023» и какие экономические результаты он принес. Власти рассчитывают, что в 2024 году форум побьет рекорд 2023 года. «Иннопром-2024»пройдет с 8 по 11 июля 2024 года.