«Иннопрому-2024» подыскивают страну-партнера: претенденты

«Кто будет страной-партнером этого “Иннопрома”? Этот вопрос еще в проработке, которую ведет фирма Formica — оператор выставки — совместно с правительством Российской Федерации и с Министерством промышленности Российской Федерации. Насколько я знаю, несколько стран сейчас находятся в проработке, причем мы получили заявку на партнерство от этих стран».