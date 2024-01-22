«Иннопрому-2024» подыскивают страну-партнера: претенденты

«Кто будет страной-партнером этого “Иннопрома”? Этот вопрос еще в проработке, которую ведет фирма Formica — оператор выставки — совместно с правительством Российской Федерации и с Министерством промышленности Российской Федерации. Насколько я знаю, несколько стран сейчас находятся в проработке, причем мы получили заявку на партнерство от этих стран».
Ранее «ФедералПресс» писал, чем запомнился «Иннопром-2023» и какие экономические результаты он принес. Власти рассчитывают, что в 2024 году форум побьет рекорд 2023 года. «Иннопром-2024»пройдет с 8 по 11 июля 2024 года.