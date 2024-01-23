В трех районах Ташкента не будет света и газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 23 января в некоторых локациях Ташкента не будет света и газа. Об этом проинформировали коммунальные службы, передает корреспондент Podrobno.uz.