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В трех районах Ташкента не будет света и газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 23 января в некоторых локациях Ташкента не будет света и газа. Об этом проинформировали коммунальные службы, передает корреспондент Podrobno.uz.

В связи с ремонтными работами в электрических сетях временно будет отключено электроснабжение по следующим адресам:

Махалли «Мингчинор», «Регистан», «Гайратий», «Адолат», «Анарзор», «Юнусабад», «Шахристон» и «Биллур» Юнусабадского района. Света не будет с 10:00 до 17:00. Об этом предупредили «Региональные электрические сети».

Кроме того, по данным «Худудгаз Пойтахт», временно будет приостановлена подача газа в следующих точках:

  • Махалля «Бинокор» Янгихаётского района — с 10:00 до 18:00;.
  • Махалля «Тараккиёт» Алмазарского района — с 11:00 до 17:30.

ЖКХ