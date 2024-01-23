В трех районах Ташкента не будет света и газа

В связи с ремонтными работами в электрических сетях временно будет отключено электроснабжение по следующим адресам:
Махалли «Мингчинор», «Регистан», «Гайратий», «Адолат», «Анарзор», «Юнусабад», «Шахристон» и «Биллур» Юнусабадского района. Света не будет с 10:00 до 17:00. Об этом предупредили «Региональные электрические сети».
Кроме того, по данным «Худудгаз Пойтахт», временно будет приостановлена подача газа в следующих точках:
- Махалля «Бинокор» Янгихаётского района — с 10:00 до 18:00;.
- Махалля «Тараккиёт» Алмазарского района — с 11:00 до 17:30.