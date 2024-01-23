Свердловчанам придется по-новому платить за вывоз мусора

ЕАН писал, что в Свердловской области планируется установить льготные тарифы на 2024 год на вывоз твердых коммунальных отходов. Как написано в документе, введение льготных тарифов предусмотрено на тот случай, если ценник регионального оператора (которых в области три) на вывоз ТКО вырастет сильнее в сравнении с остальными коммунальными платежами. В частности, такой сценарий предусмотрен для Северной зоны, где муниципалитеты обслуживает компания «Рифей». Для того, чтобы смягчить последствия роста цен на услуги «мусорного» оператора, из областного бюджета компенсируют часть расходов жителей на вывоз мусора. В Северной зоне «Рифею» выплатят 850 млн рублей.