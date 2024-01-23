В красноярской Николаевке изымают ещё 30 участков для нужд КРТ

Мэрия Красноярска изымает 30 участков для третьей очереди комплексного развития территории. Распоряжение об этом появилось на сайте мэрии.
«Изъять для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, расположенной в границах улиц Сопочной — Пушкина — Революции — Чкалова — проспекта Николаевского, земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках, в соответствии с перечнем согласно приложению», — говорится в документе.
В приложении указано, что изымаются 30 участков, на которых расположены 108 объектов недвижимости — дома, гаражи, бани, хозпостройки
Застройщиком выступит ООО «Готика-Зенит». Компания должна будет оценить рыночную стоимость объектов и земли, а также выплатить компенсацию владельцам недвижимости.
Напомним, что администрация помогает застройщикам и владельцам недвижимости, попавшей в зону реновации, достичь взаимовыгодных условий. Для этого еженедельно проводятся встречи с жителями.