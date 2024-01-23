В красноярской Николаевке изымают ещё 30 участков для нужд КРТ

«Изъять для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, расположенной в границах улиц Сопочной — Пушкина — Революции — Чкалова — проспекта Николаевского, земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках, в соответствии с перечнем согласно приложению», — говорится в документе.