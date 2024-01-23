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В красноярской Николаевке изымают ещё 30 участков для нужд КРТ

На 30 изымаемых участках располагаются 108 объектов недвижимости.
николаевка
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Мэрия Красноярска изымает 30 участков для третьей очереди комплексного развития территории. Распоряжение об этом появилось на сайте мэрии.

«Изъять для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, расположенной в границах улиц Сопочной — Пушкина — Революции — Чкалова — проспекта Николаевского, земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках, в соответствии с перечнем согласно приложению», — говорится в документе.

В приложении указано, что изымаются 30 участков, на которых расположены 108 объектов недвижимости — дома, гаражи, бани, хозпостройки и т. п.

Застройщиком выступит ООО «Готика-Зенит». Компания должна будет оценить рыночную стоимость объектов и земли, а также выплатить компенсацию владельцам недвижимости.

Напомним, что администрация помогает застройщикам и владельцам недвижимости, попавшей в зону реновации, достичь взаимовыгодных условий. Для этого еженедельно проводятся встречи с жителями.

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