В Белстате рассказали, что в Беларуси подорожало больше всего

Лидером в группе продовольственных товаров стали овощи. Их стоимость за год увеличилась на 27,1%. Следом за ними идут фрукты — 19,7%. На третьем месте в списке — алкогольные напитки с 11,8%. Меньше всего цены увеличились на сыры (1,9%), рыбу и морепродукты (1,6%), масло и жиры (0,3).