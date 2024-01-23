В Белстате рассказали, что в Беларуси подорожало больше всего

Лидером в группе продовольственных товаров стали овощи. Их стоимость за год увеличилась на 27,1%. Следом за ними идут фрукты — 19,7%. На третьем месте в списке — алкогольные напитки с 11,8%. Меньше всего цены увеличились на сыры (1,9%), рыбу и морепродукты (1,6%), масло и жиры (0,3).
Если говорить о непродовольственных товарах, то наибольший рост цен зафиксирован у лекарственных препаратов — 13,4%. Подорожали ковры и ковровые изделия — на 10%, печатные издания — на 6,8%. На некоторые категории товаров за год цены наоборот снизились. Подешевели синтетические моющие средства — на 1,3%, парфюмерия и косметика — на 1,7%, телевизоры — на 1,9%, бензин — на 4,1%.
Что касается услуг, то ощутимо подорожали туристические услуги — на 25,3% и услуги ж/д транспорта — на 23,6%. Меньше всего поднялись цены на услуги банков и услуги связи — 0,8% и 0,7% соответственно.