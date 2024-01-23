Аналитики сообщили, сколько омичей вынуждены иметь подработку

По данным опроса, у 18% местных жителей есть подработка. При этом её берут респонденты старше 45 лет. Среди омичей, которые работают удалённо, имеют дополнительный заработок 23%.
Больше половины опрошенных (60%) подрабатывают меньше 10 часов в неделю. До 20 часов тратят на подработку 23% омичей.
Как сообщают аналитики, каждый третий получает от подработок 10−30% своего дохода. При этом 33% респондентов получают от подработки менее 10% дохода. Однако каждый пятый омич получает от 30 до 50% дохода. Больше 50% дохода от подработки получают 14% местных жителей.