Аналитики сообщили, сколько омичей вынуждены иметь подработку

Как сообщают аналитики, каждый третий получает от подработок 10−30% своего дохода. При этом 33% респондентов получают от подработки менее 10% дохода. Однако каждый пятый омич получает от 30 до 50% дохода. Больше 50% дохода от подработки получают 14% местных жителей.