В Братске решили сохранить память о старых троллейбусах

В Братском троллейбусном управлении решили сохранить память о старых троллейбусах. Об этом сообщает Байкал24.
— В скором времени они перестанут курсировать по своим маршрутам. Один троллейбус установят на постамент, а еще один станет музейным экспонатом. Это важно для сохранения истории Братска, — говорят в БТУ.
Напомним, троллейбусное предприятие в Братске основано 1 февраля 1975 года.
Также в администрации Братска сообщили, что на улицах города появятся 73 остановочных павильона с QR-кодами. Это необходимо для информирования жителей.
Ранее сообщалось, что в 71 доме в Братске проведут капитальный ремонт. На это выделят 292 млн рублей.