Верховный суд РФ обязал сеть суши «Ёбидоёби» в Красноярске сменить название

Верховный суд обязал основателей сети суши и роллов «Ёбидоёби» сменить название. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.
Ранее Арбитражный суд уже обязывал компанию поменять название. На это было дано три месяца. Однако решение суда исполнено не было. Юристы компании пытались оспорить решение, обратившись в Суд по интеллектуальным правам.
Затем дело дошло до Верховного суда. Там постановили, что название не соответствует статье 1473 ГК РФ. Обжалование данного решения не предусмотрено.
Ранее сообщалось о том, что жительница Крымска была возмущена рекламой красноярской организации на баннере. Она записала видео, в котором посчитала размещение подобной рекламы дискредитацией власти.