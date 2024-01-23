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«Обеспечить относительную ровность»: мэрия Новосибирска закупает асфальт для ремонта двух мостов

Мэрия Новосибирска закупает асфальт для ремонта двух мостов.

Временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил подготовиться к ремонту Октябрьского и Димитровского мостов. Работы начнут выполнять после прихода оттепели.

Он призвал проводить конкурентные процедуры своевременно, чтобы не столкнуться с проблемой во время таяния снега. Департаменту транспорта Олег Клемешов рекомендовал оценить закупленный объем литого асфальта и при необходимости искать средства на закупку дополнительных материалов.

— Прошу организационные меры подготовить. Принять все, что в дальнейшем нужно будет для обеспечения хотя бы относительной ровности на этих территориях, — заключил Олег Клемешов.