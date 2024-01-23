Нижегородские рестораны KFC начали переименовывать в «Ростикс»

Нижегородские рестораны быстрого питания KFC начали переименовывать в «Ростикс». По данным карты «2ГИС», уже сменили вывеску заведение в ЦУМе, а также в торговых центрах «Небо» и «Муравей».
В Дзержинске также переименовали два ресторана — на проспекте Ленина и проспекте Циолковского. В самой компании уверяют, что меняется только название, а вкус остается.
— Да, ребрендинг — дело небыстрое, но мы уверенно движемся! В этом году мы планируем завершить ребрендинг и перевести все рестораны под бренд ROSTIC"S. Однако пока в некоторых регионах страны еще работают рестораны KFC, — пояснили в компании «Ростикс».
Компания Yum! Brands, которая владела сетью ресторанов KFC на территории России, заявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Из почти тысячи ресторанов, открытых в России, напрямую американцам принадлежали только 70. Остальные работали по схеме франшизы, когда владелец лишь получал плату за бренд, а самой точкой общепита распоряжались другие люди. Соответственно закрылись только те рестораны, которые принадлежали непосредственно компании, а франшизы продолжали работать всё это время.
Сделка состоялась еще осенью 2022 года. Yum! Brands продала права на свои российские активы, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт Сервис» под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова. Сумма сделки не разглашается, однако по оценкам экспертов, стоимость ее может составлять 1,3 млрд рублей.