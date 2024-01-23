Нижегородские рестораны KFC начали переименовывать в «Ростикс»

Компания Yum! Brands, которая владела сетью ресторанов KFC на территории России, заявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Из почти тысячи ресторанов, открытых в России, напрямую американцам принадлежали только 70. Остальные работали по схеме франшизы, когда владелец лишь получал плату за бренд, а самой точкой общепита распоряжались другие люди. Соответственно закрылись только те рестораны, которые принадлежали непосредственно компании, а франшизы продолжали работать всё это время.