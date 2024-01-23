Волгоград стал городом с самым дешевым проездом в общественном транспорте

В Волгограде проезд по карте «Волна» стоит 24 рубля — ни в одном другом городе страны с населением более одного миллиона человек нет такой цены. В Омске транспортная карта позволяет проехаться в общественном транспорте за 25 рублей, в Челябинске и Уфе — за 28 рублей. По банковской карте в Волгограде стоимость проезда составляет 30 рублей — это не самая низкая цена. Дешевле по банковской карте проезд в Омске (25 рублей), Воронеже (26 рублей), Челябинске (29 рублей). В Нижнем Новгороде, как и в Волгограде, 30 рублей.