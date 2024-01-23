Волгоград стал городом с самым дешевым проездом в общественном транспорте

В России подсчитали, сколько стоит проезд в общественном транспорте в городах-миллионниках. Оказалось, что жители Волгограда меньше остальных платят за поездки в трамваях, троллейбусах и автобусах. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Приоритет для ОТ в городах.
В Волгограде проезд по карте «Волна» стоит 24 рубля — ни в одном другом городе страны с населением более одного миллиона человек нет такой цены. В Омске транспортная карта позволяет проехаться в общественном транспорте за 25 рублей, в Челябинске и Уфе — за 28 рублей. По банковской карте в Волгограде стоимость проезда составляет 30 рублей — это не самая низкая цена. Дешевле по банковской карте проезд в Омске (25 рублей), Воронеже (26 рублей), Челябинске (29 рублей). В Нижнем Новгороде, как и в Волгограде, 30 рублей.
32 рубля нужно платить в автобусах, троллейбусах и трамваях в Волгограде наличными. Оплата таким образом дешевле только в Воронеже — 28 рублей, а в Омске она так же 30 рублей.
Что касается самого дорогого общественного транспорта, то он в Краснодаре. Там он стоит 40 рублей, причем независимо от того, как его оплачивать — картами или наличными.
При составлении рейтинга не учитывались цены на проезд в Москве и Санкт-Петербурге.
Добавим, что Волгоград и область отмечаются еще и одними из самых небольших зарплат по сравнению с другими регионами.