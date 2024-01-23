Первый ресторан Rostic’s открылся в Челябинске

В Челябинске открылся первый ресторан быстрого питания Rostic’s — под таким названием после ребрендинга будут работать все заведения сети KFC.



Первый Rostic’s появился в Калининском районе, на улице Братьев Кашириных. В заведении есть основной зал и окно выдачи для тех, кто за рулём.



В Челябинске в настоящее время работают 12 ресторанов сети. Под новой вывеской, согласно карте заведений на официальном сайте KFC, пока работает только один из них.



Напомним, переход от бренда KFC к Rostic’s начался в прошлом году после ухода из России компании Yum! Brands и продажи бизнеса. Сообщалось, что Rostic’s сохранил все позиции в меню и продолжит готовить блюда по привычным рецептам. Поменяются лишь два названия блюд, закреплённые за прошлым владельцем.