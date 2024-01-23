Red Wings открывает еще одно направление полетов в Узбекистан

На сегодняшний день самолеты российской авиакомпании уже летают в Узбекистан по 12 направлениям: из Махачкалы в Бухару, Наманган, Ургенч и Ташкент, из Самары в Ташкент и Ургенч, из Москвы в Бухару, из Екатеринбурга в Бухару, Самарканд и Ташкент, а также из Казани в Самарканд и Ташкент.