В мэрии Воронежа прокомментировали сообщение о повышении цен на проезд в транспорте

«Муниципалитет осознает, что стоимость проезда в общественном транспорте в Воронеже практически самая низкая как в целом по стране, так и в сравнении с отдельными городами. В предыдущие годы стоимость проезда росла медленнее, чем в других городах, и даже после прошлого повышения все еще остается ниже большинства регионов. И это — одна из причин, по которым в городском транспорте есть достаточно большое количество проблем» — прокомментировали чиновники.