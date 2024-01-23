В мэрии Воронежа прокомментировали сообщение о повышении цен на проезд в транспорте

Возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте прокомментировали власти Воронежа. В пресс-службе городской администрации заявили, что никакие тарифные решения в настоящий момент не прорабатываются.
Также стало известно, что в профильный госорган не поступали инициативы повышения стоимости проезда ни от муниципалитета, ни от перевозчиков.
«Муниципалитет осознает, что стоимость проезда в общественном транспорте в Воронеже практически самая низкая как в целом по стране, так и в сравнении с отдельными городами. В предыдущие годы стоимость проезда росла медленнее, чем в других городах, и даже после прошлого повышения все еще остается ниже большинства регионов. И это — одна из причин, по которым в городском транспорте есть достаточно большое количество проблем» — прокомментировали чиновники.
Тем не менее, ряд проблем с общественным транспортов в Воронеже в последнее время достаточно успешно решается. Например, произошло повышение качества работы муниципального перевозчика, появилось больше комфортных автобусов большого класса, снизился средний возраст используемой техники. Однако, ряд проблем еще предстоит решить.
Сейчас на линию у «Воронежпассажиртранса» выходят 87% автобусов от числа, предусмотренного муниципальным контрактом. Это 175 единиц. В 2024 году перевозчику предстоит закупить еще 50 автобусов и 5 троллейбусов.