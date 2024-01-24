Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро на 24 января 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 23 января, вторник, были такими: 1 доллар США равен 3,1498 рубля, 1 евро — 3,4321 BYN, 100 российских рублей — 3,5755 белорусского рубля. То есть курсы доллара и евро снизились в очередной раз и довольно значительно, а позиции российского рубля прибавили в росте.