Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро на 24 января 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 24 января 2024, среду.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 24 января 2024, среду, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1416 рубля, 1 евро — 3,4202 BYN, 100 российских рублей — 3,5767 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 23 января, вторник, были такими: 1 доллар США равен 3,1498 рубля, 1 евро — 3,4321 BYN, 100 российских рублей — 3,5755 белорусского рубля. То есть курсы доллара и евро снизились в очередной раз и довольно значительно, а позиции российского рубля прибавили в росте.