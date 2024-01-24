Квартиру отнимают, ипотека осталась: суд вынес решение по громкому делу семьи из Иркутска

Судебное заседание по делу молодой семьи, пытающейся отстоять свое жилье, состоялось в Иркутском областном суде накануне, 23 января. Пара приобрела в ипотеку квартиру, которая, как выяснилось спустя два года, была объектом мошеннической схемы. В итоге бывший владелец, находящийся на лечении в психиатрической клинике, подал иски на признание всех сделок по купле-продаже жилплощади ничтожными, пишет ИА IrkutskMedia.
«Благодаря тому, что нас с мужем признали добросовестными покупателями, мы сможем побороться за свои права и попробовать добиться компенсации от государства. Шанс на это есть, хоть и небольшой. Нас выселяют из квартиры, ипотека никуда не делась, но это решение суда хотя бы дает нам надежду», — поделилась Ольга.
Напомним, что данное дело получило широкую огласку не только в регионе, но и в федеральных СМИ. Историю молодой семьи Деменковых из Иркутска о покупке квартиры с ужасным прошлым показали на НТВ. Выпуск передачи «За гранью» (16+) с участием пары вышел на телеканале НТВ 8 ноября.
Ранее мы подробно рассказывали историю Деменковых в большом материале. Несколько лет супруги копили на первоначальный взнос, взяли ипотеку и наконец-то переехали в свою квартиру. Счастье от ее покупки продлилось два года, после чего для пары начался настоящий кошмар длиною в несколько месяцев. Оказалось, что на их квартиру претендует мужчина, живший здесь ранее и совершивший в этих стенах убийство родной матери — он сварил несчастную в кипятке.