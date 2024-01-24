В Иркутской области увеличат контроль за работой такси

Контроль за работой таксистов увеличат в Иркутской области. Процедуру получения разрешения на перевозку пассажиров сделали прозрачнее. Об этом сообщили в Заксобрании региона.
— С 1 сентября 2023 года в силу вступил закон, который регулирует отношения в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Отдельные полномочия по приему и рассмотрению заявлений от перевозчиков в службе такси получили региональные госучреждения, — говорят в Законодательном собрании.
Теперь регионы смогут контролировать и проверять таксистов. В настоящее время заявления подали 39 служб заказа такси. Разрешение на перевозку могут получить и самозанятые граждане. В Приангарье уже выдали разрешение на более 400 перевозчиков, из которых 120 человек — самозанятые.
Но водителей могут оформлять только по трудовому договору, а не по договору аренды, как было раньше. За соблюдением правил будет следить трудовая инспекция. Кроме того, ведомство вместе с работниками ГИБДД будут проверять таксистов на дорогах.