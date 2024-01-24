В Перми новый маршрут свяжет «Город Сердца» с автовокзалом и вокзалом «Пермь-2»

В Перми внесут изменения в маршрутную сеть регулярных перевозок муниципальных маршрутов. Их реализация намечена на 2024−2027 годы. Как отметили в администрации города, это поможет повысить качество транспортного обслуживания горожан.
В 2024 году планируется создать новую транспортную связь, продлив автобусный маршрут № 13 «Песьянка — ул. Милиционера Власова — Комсомольская площадь» до ул. Ушинского. В этом же году после завершения работ по обустройству остановочных пунктов на улицах Модераха и Татищева запустят автобусный маршрут до микрорайона Красные Казармы. Другой новый маршрут свяжет микрорайон Левшино с центральной частью города.
До 2025 года предстоит изменить движение трамвайного маршрута № 6. Это произойдет после строительства трамвайных путей и реконструкции проезжей части на ул. Революции: трамвай перенаправят с остановки «Разгуляй» на остановку «Станция Пермь-2» через ул. Революции. В следующем году также планируют запустить новый автобусный маршрут, который свяжет «Город Сердца» с крупными логистическими центрами — автовокзалом и ж/д вокзалом Пермь-2.
В период до 2026 года после завершения работ по обустройству остановочных пунктов на Бродовском тракте и автодороге «Пермь-Жебреи» автобус маршрута № 25 «Микрорайон Ново-Бродовский — Комсомольская площадь» продлят до полигона ТБО. Остановочный пункт с проектным названием «Полигон» оборудуют местами для разворота и отстоя автобусов.
В 2025—2027 годах для обеспечения более качественного транспортного обслуживания жителей Перми и сокращения количества обслуживающих их транспортных средств на ряде маршрутов будут использовать автобусы особо большого класса. Это новшество коснется маршрутов: № 1 «Микрорайон Садовый — станция Пермь-II», № 14 «Микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный», № 27 «Площадь Дружбы — микрорайон Нагорный» и № 50 «Микрорайон Крохалева — станция Пермь-2».