В Перми новый маршрут свяжет «Город Сердца» с автовокзалом и вокзалом «Пермь-2»

До 2025 года предстоит изменить движение трамвайного маршрута № 6. Это произойдет после строительства трамвайных путей и реконструкции проезжей части на ул. Революции: трамвай перенаправят с остановки «Разгуляй» на остановку «Станция Пермь-2» через ул. Революции. В следующем году также планируют запустить новый автобусный маршрут, который свяжет «Город Сердца» с крупными логистическими центрами — автовокзалом и ж/д вокзалом Пермь-2.