В Свердловской области ищут врача на зарплату в миллион рублей

В Свердловской области отмечается резкая нехватка медицинских работников. В 2023 году было опубликовано больше 13,3 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.
— В большинстве случаев искали врачей (46% от числа всех вакансий), медсестер/медбратьев (17%) и фармацевтов-провизоров (7%), — рассказали аналитики.
Так, в Екатеринбурге ищут врача стоматолога-ортопеда на зарплату от 350 тысяч до одного миллиона рублей. Также в Первоуральске открыта вакансия стоматолога-хирурга-имплантолога с зарплатой 400 тысяч рублей. В Екатеринбурге ищут рефракционного хирурга с оплатой труда от 250 тысяч. Главному врачу в екатеринбургской клинике готовы платить по 200 тысяч в месяц. А врачу ультразвуковой диагностики от 180 тысяч рублей.
Средняя зарплата в сфере медицины выросла на 10%. Теперь она достигает 45,6 тысячи рублей.