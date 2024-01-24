В Свердловской области ищут врача на зарплату в миллион рублей

Так, в Екатеринбурге ищут врача стоматолога-ортопеда на зарплату от 350 тысяч до одного миллиона рублей. Также в Первоуральске открыта вакансия стоматолога-хирурга-имплантолога с зарплатой 400 тысяч рублей. В Екатеринбурге ищут рефракционного хирурга с оплатой труда от 250 тысяч. Главному врачу в екатеринбургской клинике готовы платить по 200 тысяч в месяц. А врачу ультразвуковой диагностики от 180 тысяч рублей.