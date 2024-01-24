В Омске снова ищут подрядчика для долгостроя ЖК «Золотые купола»

Региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства региона опять ищет подрядчика. Он должен завершить строительства долгостроя ЖК «Золотые купола». Дом находится на пересечении Яковлева и Тарская в Центральном округе.
В конце 2023 года для объекта уже нашли подрядчика «Евротехстрой». Стоимость контракта составила 985 млн рублей, однако его так и не подписали.
Дом начали возводить ещё в 2004 году, этим занималась Сибирская промышленно-энергетическая компания. В 2008 году её признали банкротом, а директор компании решил привлечь для завершения строительства средства дольщиков в размере 600 млн рублей. Но с этими деньгами он уехал за границу. Поймать его смогли только в 2020 году, директор тогда получил 2,5 года колонии. Летом 2022 года он вышел на свободу.
Добавим, что на сайте объявлений квартиры из этого ЖК уже продают по 5 млн рублей.
«Генеральный подрядчик определён и уже осуществляет достройку здания. Деньги на достройку выделены государством в размере 970 млн рублей. На данный момент готовность здания составляет 90%», — написано в объявлении.