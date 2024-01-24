В Омске снова ищут подрядчика для долгостроя ЖК «Золотые купола»

Дом начали возводить ещё в 2004 году, этим занималась Сибирская промышленно-энергетическая компания. В 2008 году её признали банкротом, а директор компании решил привлечь для завершения строительства средства дольщиков в размере 600 млн рублей. Но с этими деньгами он уехал за границу. Поймать его смогли только в 2020 году, директор тогда получил 2,5 года колонии. Летом 2022 года он вышел на свободу.