Директор строительной компании в Хабаровске потратил 473 млн дольщиков, сообщает «АиФ-Дальинформ».
С сентября 2016 года по август 2021 года директор строительной компании во время строительства дома на улице Ленинградской потратил деньги дольщиков на свои нужды и нужды пособников.
Вследствие этого дом не был достроен, дольщики не получили свои квартиры, а предприятие обанкротилось.
«Следователем в ходе производства по уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий. Мужчина вину в совершении преступления признал, активно способствовал расследованию», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.
«Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора строительной компании. Он признан виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Центрального района», — сообщила старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.
Уголовное дело в отношении двух соучастников преступления находится на рассмотрении в суде.