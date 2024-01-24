Обнародованы данные о зарплате, которую получают на оборонных предприятиях. Цифры шокируют

В Омской области работает 11 предприятий оборонно-промышленного комплекса. В пятницу, 26 января, в Омске пройдёт ярмарка вакансий. Портал Om1.ru узнал, какую зарплату предлагают работникам оборонки.
Так, в ПАО «Сатурн» требуются инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, операторы станков, мастера участка, токари, фрезеровщики, контролёры. Зарплата на предприятии доходит до 200 000 рублей.
На ПО «Полёт» в октябре требовались токари, револьверщики, расточники, операторы станков с ПУ и фрезеровщики. Зарплату работникам 3−4 разряда обещают от 70 тысяч рублей.
Помимо «Полёта» и «Сатурна» в Омске есть ещё девять предприятий ОПК. Это:
• ПАО «ОДК-Сатурн» — ОМКБ«;
• АО “Омский научно-исследовательский институт приборостроения”;
• АО “Сибирские приборы и системы”;
• АО “Омсктрансмаш”;
• АО “ЦКБА”;
• АО “Омское машиностроительное конструкторское бюро”;
• ОАО “ОмПО “Радиозавод им. А. С. Попова” (РЕЛЕРО);
• АО “ФНПЦ “Прогресс”;
• филиал АО “ОДК “ОМО им. П. И. Баранова”.
Ярмарка вакансий пройдёт в кадровом центре «Работа России» на улице Тарская, 11. Начало в 11:00.