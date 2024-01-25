Что положено переселенцам в Казахстане

Участниками пилотного проекта являются выходцами из Алматинской, Жамбылской, Жетісу, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента.
Пилотный проект предусматривает сопровождение семей переселенцев и кандасов путем составления индивидуального плана адаптации и прикрепления к участникам индивидуальных помощников из числа сотрудников карьерных центров.
«Индивидуальный план адаптации предусматривает 25 услуг. В их числе: переезд и размещение в регионе расселения (дата приезда, вид транспортировки, количество прибывающих членов семей); оформление материальной помощи, в том числе сертификата экономической мобильности; трудоустройство на постоянное место работы, а также, при необходимости, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; поиск и подбор жилья для проживания семьи с проведением оплаты через сертификат экономической мобильности; адаптация и интеграция членов семьи».
В течение пяти лет после смены места жительства переселенца или кандаса, а также членов его семьи специалистами карьерного центра будет проводиться мониторинг хода адаптации и интеграции. Для этого будут использоваться данные из Цифровой карты семьи и специальное мобильное приложение по отслеживанию социального благополучия.
В ведомстве отметили, что в 2023 году пилотный проект по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей был запущен в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. В 2024 году данный механизм будет масштабирован на другие трудодефицитные регионы страны.