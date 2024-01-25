Что положено переселенцам в Казахстане

В ведомстве отметили, что в 2023 году пилотный проект по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей был запущен в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. В 2024 году данный механизм будет масштабирован на другие трудодефицитные регионы страны.