В Екатеринбурге ищут стоматолога с зарплатой до миллиона

В одной из клиник новый сотрудник может рассчитывать на зарплату до миллиона рублей.
Первое место в тройке самых дорогих предложений заняла клиника «Ультра-Дент», где стоматологу-ортопеду обещают от 350 тысяч рублей до миллиона.
Стоматолога-хирурга-имплантолога в «Доктор Келлер» приглашают за 400 тысяч рублей в месяц. На третьем месте «Ультра-Дент» с вакансией для стоматолога-ортодонта с зарплатой от 350 до 450 тысяч. Об этом сообщил портал E1.Ru.
В прошлом году в Свердловской области открыли более 13,3 тысячи новых вакансий в медицинской сфере (на 27% больше, чем в 2022 году). Чаще всего клиники искали врачей (46% от количества всех вакансий), медсестер/медбратьев (17%) и фармацевтов-провизоров (7%).
На одну вакансию в медицинской сфере в конце года приходилось всего 1,9 резюме, что свидетельствует об остром дефиците кадров.
Как сообщалось ранее, в скорой помощи Екатеринбурга были созданы 60 вакансий врачей и 100 вакансий фельдшеров. Самые дефицитные позиции — педиатры и анестезиологи-реаниматологи. Об этом в программе «Акцент» ОТВ сообщил главврач скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.