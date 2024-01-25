В Екатеринбурге ищут стоматолога с зарплатой до миллиона

В прошлом году в Свердловской области открыли более 13,3 тысячи новых вакансий в медицинской сфере (на 27% больше, чем в 2022 году). Чаще всего клиники искали врачей (46% от количества всех вакансий), медсестер/медбратьев (17%) и фармацевтов-провизоров (7%).