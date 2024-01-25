В Красноярском крае за 14 миллионов продают сгоревшее здание бывшего техникума

И это уже не первая попытка продать этот объект. Весной 2023 года ценник на него даже был выше. Тогда сгоревший техникум выставили на торги за 19,8 миллиона рублей. Впрочем, покупателей на такой объект не нашлось. Отметим, что само здание и земля находятся в федеральной собственности. Недвижимость пытаются продать под аренду бизнесу.