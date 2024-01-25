В Красноярском крае за 14 миллионов продают сгоревшее здание бывшего техникума

В Ачинске Красноярского края снова пытаются продать здание сгоревшего механико-технологического техникума. Об этом сообщает издание «Запад 24». Цена здания и земли вокруг — 14 миллионов рублей.
И это уже не первая попытка продать этот объект. Весной 2023 года ценник на него даже был выше. Тогда сгоревший техникум выставили на торги за 19,8 миллиона рублей. Впрочем, покупателей на такой объект не нашлось. Отметим, что само здание и земля находятся в федеральной собственности. Недвижимость пытаются продать под аренду бизнесу.
Напомним, сам техникум закрылся еще в 2014 году, а в 2021 здание частично пострадало от пожара. Оно находится в историческом центре Ачинска.