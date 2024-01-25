Под Новосибирском к 2035 году завершат первый этап постройки «Смартсити»

Как сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков для ТАСС, под Новосибирском к 2035 году планируют завершить строительство первого этапа района научной и инновационной деятельности «Смартсити».
Он расположится на территории новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово на площади 138,68 гектар, где планируют создать офисно-деловую, производственную, жилую и социальные зоны.
Общий объем инвестиций составит более 46 миллиардов рублей, срок реализации проекта — 2035 год.
Напомним, что первый небоскрёб в 60 этажей начнут строить в Новосибирске в 2025 году.