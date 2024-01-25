Горящих туров за рубеж в новом сезоне не будет

"Я работаю в отрасли с 1997 года и могу сказать, что она пережила мощные, порой чудовищные потрясения. Разве что инопланетного нашествия мы еще не пережили. Сейчас завершилась эпоха игр операторов между собой, когда они перебивали цены, это приводило к появлению горящих туров на весь сезон.
Помню, что были цены 8 тыс. рублей на 8 дней в Грецию с перелетом. Сейчас этого нет и не будет. Если есть избыточные предложения, то они просто снимаются, или туроператоры объединяют усилия для заполнения рейсов", — рассказал Михаил Мальцев.
Он отметил, что горящие туры останутся, но будут соответствовать своему непосредственному названию и их будет крайне мало. Они могут появляться в случаях, если ранее забронировавший путевку турист заболел или у него поменялись планы. «Тогда те, у кого собран чемодан и кто может вылететь на следующий же день, сможет сэкономить. Но массового количества таких туров однозначно не будет», — отметил он.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, участвующий в конференции по видеосвязи, согласился с коллегой. Он предостерег, что понятие «горящий тур» сейчас может использоваться в рекламах, но исключительно для того, чтобы привлечь внимание к продукту. На самом деле реально значимой скидки, скорее всего, путешественникам не предложат. «Туроператоры хотели бы работать вдолгую. И они не хотят обидеть тех, кто купил тур заранее. Сейчас используюся четкие инструменты контроля ценообразования, чтобы компании смогли эффективнее продать все. Рынок идет в сторону того, что, покупая заранее, мы покупаем дешевле и то, что хотим», — отметил Илья Уманский.