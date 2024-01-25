Горящих туров за рубеж в новом сезоне не будет

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, участвующий в конференции по видеосвязи, согласился с коллегой. Он предостерег, что понятие «горящий тур» сейчас может использоваться в рекламах, но исключительно для того, чтобы привлечь внимание к продукту. На самом деле реально значимой скидки, скорее всего, путешественникам не предложат. «Туроператоры хотели бы работать вдолгую. И они не хотят обидеть тех, кто купил тур заранее. Сейчас используюся четкие инструменты контроля ценообразования, чтобы компании смогли эффективнее продать все. Рынок идет в сторону того, что, покупая заранее, мы покупаем дешевле и то, что хотим», — отметил Илья Уманский.