Пункт пропуска «Покровка» закроется на четыре дня в Хабаровском крае

Министерство транспорта Хабаровского края сообщает, что с 10 по 13 февраля в регионе не будет работать смешанный пункт пропуска «Покровка — Жаохэ». Причиной тому стало празднование в Китае Нового года, который в этом году выпадает на ночь с 9 на 10 февраля.
Пункт возобновит работу в прежнем режиме со среды, 14 февраля.
Приостанавливают свою работу и другие китайские ведомства. Например, выдачу виз прекращает генеральное консульство Китайской народной республики в Хабаровске. В местных социальных сетях они уже предупредили, что уходят на выходные на целую неделю. Так, получить пропуск за границу не получится с 10 по 17 февраля. 18 февраля выпадает на выходной день — воскресенье, так что в этот период генконсульство тоже работать не будет. А вот с понедельника, 19 числа, сотрудники ведомства выходят на работу в прежнем режиме.