Пункт пропуска «Покровка» закроется на четыре дня в Хабаровском крае

Приостанавливают свою работу и другие китайские ведомства. Например, выдачу виз прекращает генеральное консульство Китайской народной республики в Хабаровске. В местных социальных сетях они уже предупредили, что уходят на выходные на целую неделю. Так, получить пропуск за границу не получится с 10 по 17 февраля. 18 февраля выпадает на выходной день — воскресенье, так что в этот период генконсульство тоже работать не будет. А вот с понедельника, 19 числа, сотрудники ведомства выходят на работу в прежнем режиме.