Кадровый дефицит на уральских заводах закроют студентами

«Мы взяли под своё крыло становление профессионалитета. В целом нарушений трудовых прав стало меньше. Я не могу сказать что всё это связано только с тем, что работодатели стали умнее, добрее. Просто рабочей силы стало поменьше, её стало не хватать, и это стало очень серьёзным уроком для всех, кто принимает на работу. Я вижу, какая дружба и какое внимание между профучилищами, колледжами, лицеями и заводами. Есть несколько предложений, с которыми я выступила, и их приняли полностью, например, теперь можно принимать на работу уже со второго курса. Тема профессионалитета была посвящена именно колледжу», — заявила Мерзлякова.