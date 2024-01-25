Огурцы, помидоры, мука и масло подорожали в Свердловской области

В магазинах Свердловской области вновь подорожали свежие овощи. Больше всего, по данным Свердловскстата на 22 января, выросли цены на свежие огурцы — на 7,6% (до 232,4 рубля за килограмм), помидоры — почти на 4,4% (267,1 рубля), капуста — на 6,2% (33,1 рубля), морковь — на 4% (42 рубля), свекла — на 2,7% (34,2 рубля), лук — на 2% (32,3 рубля).