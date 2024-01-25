Из Перми запустят новые авиарейсы в три мегаполиса Приволжья и Усинск

Полеты из Большого Савино в Казань будут осуществляться по пятницам, а обратные рейсы — по понедельникам. Самолеты в Нижний Новгород и Самару будут курсировать дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время полета на этих трех рейсах в города ПФО превысит один час.