Из Перми запустят новые авиарейсы в три мегаполиса Приволжья и Усинск

«Полеты в эти города будет выполнять авиакомпания “ЮВТ аэро”, начиная с 29 января. На маршрутах будут задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ200, которые вмещают до 50 пассажиров», — рассказали в международном аэропорту «Пермь».
Полеты из Большого Савино в Казань будут осуществляться по пятницам, а обратные рейсы — по понедельникам. Самолеты в Нижний Новгород и Самару будут курсировать дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время полета на этих трех рейсах в города ПФО превысит один час.
Также по понедельникам и пятницам из Перми можно будет улететь в Усинск. Время в пути в этот город в республике Коми составит порядка двух часов.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о громком скандале на железной дороге в Пермском крае: проводница поезда Томск — Адлер поздним вечером по ошибке высадила шесть пассажиров не на той станции.