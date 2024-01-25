Топ-5 высокооплачиваемых позиций в сфере ИТ

Специалисты HeadHunter Казахстан обозначили ключевые тенденции на рынке труда в сфере информационных технологий в 2023 году, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные компании.
«Рынок труда в сфере информационных технологий в Казахстане продолжил свой стабильный рост, отражая динамичное развитие отрасли. Свыше 30 тыс. вакансий в ИТ-сфере в 2023 году, размещенных на hh.kz, свидетельствуют о высоком спросе на квалифицированных специалистов», — считают эксперты.
В HeadHunter Казахстан указывают, в тройку городов с наибольшим количеством вакансий вошли: Алматы (57% от общего количества вакансий), Астана (24%) и Караганда (3%). А наиболее востребованными специалистами остаются разработчики и программисты — 26% от общего количества вакансий в отрасли, дизайнеры и художники — 13%, техподдержка — 9%. В рейтинг входят также аналитики, руководители проектов, системные администраторы, тестировщики и специалисты по информационной безопасности.
«Представители ИТ-сферы регулярно входят в списки высокооплачиваемых профессий. В топ-5 самых высокооплачиваемых позиций вошли: программист, разработчик; дата-сайентист; дизайнер, художник; руководитель группы разработки; руководитель проектов. В 68% вакансий не требуют или не указывают на образование в графе “Образование”. Высшее образование требуется в 27% вакансий, среднее профессиональное в 5%. Сейчас бизнесу важнее опыт и успешно реализованные проекты, чем только образование или окончание курсов. Для начинающих специалистов акцент делается на опыт работы и реализацию проектов, что выходит за рамки простого получения образования», — считают в HeadHunter.
Эксперты подчеркивают, что рынок труда в сфере информационных технологий в Казахстане остается стабильным и динамичным.
«Спрос на ИТ-специалистов продолжает расти, предоставляя отличные возможности для карьерного роста. Однако вопрос образования и реального опыта остается важным, и работодатели высоко ценят не только диплом, но и практические навыки соискателей. Важно для студентов и начинающих специалистов активно развивать свой портфель проектов и практических навыков для успешного вхождения в динамичное ИТ-сообщество», — указывают в компании.