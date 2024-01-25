Топ-5 высокооплачиваемых позиций в сфере ИТ

«Представители ИТ-сферы регулярно входят в списки высокооплачиваемых профессий. В топ-5 самых высокооплачиваемых позиций вошли: программист, разработчик; дата-сайентист; дизайнер, художник; руководитель группы разработки; руководитель проектов. В 68% вакансий не требуют или не указывают на образование в графе “Образование”. Высшее образование требуется в 27% вакансий, среднее профессиональное в 5%. Сейчас бизнесу важнее опыт и успешно реализованные проекты, чем только образование или окончание курсов. Для начинающих специалистов акцент делается на опыт работы и реализацию проектов, что выходит за рамки простого получения образования», — считают в HeadHunter.