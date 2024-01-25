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Долг омичей за воду вырос почти до миллиарда рублей

Омский водоканал заявил об огромной, по мнению автора, сумме задолженности за коммунальные услуги среди омичей.

По итогам 2023 года долги всех абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 января 2024 года составили 985 млн рублей, задолженность потребителей за минувший год выросла на 32 млн рублей, сообщили в компании «Росводоканал Омск».

«Крупные коммерческие предприятия, УК, ТСЖ и ЖСК при этом в течение 2023 года снизили долги, а небольшие коммерческие организации, наоборот, прирастили. Значительная сумма долгов — почти 19 млн рублей у некоторых организаций образовалась после обследования сетей инспекторами водоканала: из-за нарушений пломб, сторонних подключений произведены начисления расчетным методом», — уточнили в компании.

Размер задолженности населения на 1 января 2024 года составил 621 млн рублей, что на 31 млн рублей больше, чем год назад.

Долги жителей многоквартирных домов составили 578 млн рублей, а частного сектора — 43 млн рублей. Причиной задолженности потребителей частного сектора также зачастую становятся факты самовольного подключения.

ЖКХ