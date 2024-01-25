Долг омичей за воду вырос почти до миллиарда рублей

По итогам 2023 года долги всех абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 января 2024 года составили 985 млн рублей, задолженность потребителей за минувший год выросла на 32 млн рублей, сообщили в компании «Росводоканал Омск».