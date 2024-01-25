Долг омичей за воду вырос почти до миллиарда рублей

По итогам 2023 года долги всех абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 января 2024 года составили 985 млн рублей, задолженность потребителей за минувший год выросла на 32 млн рублей, сообщили в компании «Росводоканал Омск».
«Крупные коммерческие предприятия, УК, ТСЖ и ЖСК при этом в течение 2023 года снизили долги, а небольшие коммерческие организации, наоборот, прирастили. Значительная сумма долгов — почти 19 млн рублей у некоторых организаций образовалась после обследования сетей инспекторами водоканала: из-за нарушений пломб, сторонних подключений произведены начисления расчетным методом», — уточнили в компании.
Размер задолженности населения на 1 января 2024 года составил 621 млн рублей, что на 31 млн рублей больше, чем год назад.
Долги жителей многоквартирных домов составили 578 млн рублей, а частного сектора — 43 млн рублей. Причиной задолженности потребителей частного сектора также зачастую становятся факты самовольного подключения.