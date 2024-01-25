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Дом в Казани признали непригодным для проживания

Жилые помещения в многоквартирном доме по улице Космонавтов, 31а в Казани официально признаны непригодными для проживания.
Источник: Татарстан 24

Это решение было принято исполкомом города.

Ранее, в сентябре 2023 года, этот же дом был объявлен аварийным и подлежащим сносу. Однако это постановление было отменено казанскими властями неделю назад из-за допущенной технической ошибки, как указывается в заключении городской межведомственной комиссии.

Одноэтажное здание на улице Космонавтов было построено в Казани в 1961 году.

Ранее мы писали, что Исполком Казани принял решение о сносе многоквартирного дома № 9 на улице Прирельсовой. Решение основано на техническом заключении и учитывает заявления собственников квартир.

недвижимость