В ЦБ объяснили, почему оставили основную ставку без изменения

Сегодня, 25 января, на очередном заседании правления Центрального банка было принято решение оставить основную ставку без изменения на уровне 14% годовых.
«Уровень основной ставки оставлен без изменений, учитывая ожидания, складывающиеся под влиянием высокой динамики спроса в экономике. Согласно прогнозам, ожидается, что по итогам года инфляция составит 8−9%», — говорится в пресс-релизе регулятора.
Формируемые денежно-кредитные условия направлены на обеспечение траектории устойчивого снижения инфляции до уровня 5% таргета.
Общая инфляция в последние месяцы сохранялась на уровне 8,8%. Несмотря на снижение инфляции в группе товаров потребительской корзины, инфляция услуг в последнем квартале незначительно ускорилась. В свою очередь, это показывает, что присутствует вероятность усиления повышающего давления со стороны спроса на инфляцию.
В целом возникновение и сохранение инфляционных процессов в экономике объясняется неспособностью некоторых компонентов предложения полностью адаптироваться к условиям высокого спроса, следует из документа.
Кроме того, согласно последним опросам, на высоком уровне сохраняются ощущаемая инфляция и инфляционные ожидания.
Ожидается, что в текущем году глобальная инфляция продолжит замедляться под влиянием жестких финансовых условий, балансировки рынков труда и снижающейся динамики цен на сырьевые товары в мировой экономике.
Согласно обновленным прогнозам основного сценария, общая инфляция в 2024 году ожидается на уровне 8−9%, базовая инфляция — около 7−8%.
Сценарий макроэкономического развития в текущем году будет зависеть от внешних экономических факторов и внутренних факторов макроэкономической стабильности — темпов структурных реформ, бюджетной дисциплины и эффективности денежно-кредитной политики.
В то же время принимаются меры по смягчению потенциального разового воздействия на внутренние цены в ближайшие месяцы со стороны ожидаемых изменений некоторых регулируемых цен, последних изменений акцизного налога и налога на добавленную стоимость.
Рост реального ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 5,5−6%. Основными факторами экономического роста являются с одной стороны потребительский спрос, а с другой — увеличение объема прямых иностранных и внутренних инвестиций под влиянием структурных реформ.
Центральный банк будет принимать будущие решения по основной ставке на основе обновленных прогнозов инфляции и обеспечит необходимые денежно-кредитные условия для достижения 5% таргета инфляции.