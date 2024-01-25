В ЦБ объяснили, почему оставили основную ставку без изменения

Общая инфляция в последние месяцы сохранялась на уровне 8,8%. Несмотря на снижение инфляции в группе товаров потребительской корзины, инфляция услуг в последнем квартале незначительно ускорилась. В свою очередь, это показывает, что присутствует вероятность усиления повышающего давления со стороны спроса на инфляцию.