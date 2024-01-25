Воронежцев ждёт перерасчёт квитанций по оплате ЖКХ за 2023 год, об этом сообщили в региональной Госжилинспекции.
Перерасчёт касается тех, в чьём в многоквартирном доме установлены общедомовые приборы учёта коммунальных ресурсов.
Плату за ЖКХ при содержании общего имущества пересчитают по фактическому потреблению, то есть, исходя из показаний счетчиков, пропорционально площади квартиры.
В случае, когда реальное потребление ресурсов меньше нормы, излишек учтут при перерасчёте.
Мероприятия будут проходить в течение всего 2024 года. Их проведение объясняют стимулированием жильцов многоквартирных домов экономить электроэнергию и вовремя предоставлять точные данные индивидуальных приборов учёта.