Челябинские перевозчики заплатят 500 млн рублей штрафа

«Также пассажиры жаловались, что водители открывают не все двери, что в транспорте не применяются установленные тарифы или не принимается оплата проезда по ежемесячной проездной карте. Кроме того, основанием для наказания были повреждения на внутренних поверхностях кузова автобуса, обивке сидений и покрытии пола», — сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
Также среди серьезных нарушений — на автобусных и троллейбусных маршрутах не было терминалов, пассажиры не получали информацию о тарифах и стоимости проезда.
С начала 2024 года рейды прошли на автобусных маршрутах № 1, 2, 8, 10К, 11, 14, 15, 23, 30, 33, 42, 43, 45, 47, 51, 61, 74, 123, 128, 132, 136К, 158К, 172. Проверки состоялись и на троллейбусном маршруте № 19.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Челябинске пассажирам автобуса № 30, который курсирует между ЖК «Квартал у озера» в микрорайоне Чурилово и железнодорожным вокзалом, отказали в оплате проезда транспортной и банковской картами.