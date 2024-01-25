Челябинские перевозчики заплатят 500 млн рублей штрафа

«Также пассажиры жаловались, что водители открывают не все двери, что в транспорте не применяются установленные тарифы или не принимается оплата проезда по ежемесячной проездной карте. Кроме того, основанием для наказания были повреждения на внутренних поверхностях кузова автобуса, обивке сидений и покрытии пола», — сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».