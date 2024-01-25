В Казахстане зафиксирован рекордный рост объема автокредитования

В 2023 году в Казахстане было выдано автокредитов на 1,6 трлн тенге — это на 81,5% больше по сравнению с 2022 годом. Количество заключенных кредитных договоров по таким займам увеличилось на 72,8%, в прошлом году было заключено 208,4 тыс. таких контрактов. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Портфель автокредитов достиг 2,5 трлн тенге, по сравнению с 2022 годом он увеличился почти на 65% — это рекордный показатель. Займы на покупку автомобиля — это самый динамично растущий вид продукта в рознице. В декабре 2023 года было заключено 454 тыс. кредитных договоров на покупку авто. Средняя сумма задолженности по одному контракт на 1 января 2023 года составляла 4,5 млн тенге, на 1 января 2024 года — 5,5 млн тенге. Медианная задолженность по займу увеличилась с 3,6 млн тенге до 4,7 млн тенге соответственно… Доля займов с просрочкой 90+ в портфеле автокредитов остается на относительно низком уровне: 6,4%».
Эксперт подчеркнул, что «продажи новых авто бьют рекорд», только «в декабре 2023 года было продано 23,5 тыс. новых автомобилей».
Если же рассматривать в целом портфель автокредитов, то наибольшая часть таких займов приходится на б/у автомобили, подчеркнул Руслан Омаров.
Он также отметил, что 74% портфеля автокредитов «приходится на два последних года». «По нашим наблюдениям, погашение таких займов происходит равномерно. Хотя, конечно, в портфеле есть займы, с высокой задолженностью и до 2010 года», — подчеркнул эксперт.
Средняя сумма автокредита по одному договору составляет 7,5 млн тенге, медианная — 6,9 млн тенге.
Стоимость кредитов выше у микрофинансовых организаций, чем у банков, заметили в Первом кредитном бюро. «Средняя годовая эффективная ставка по таким кредитам у МФО составляет 43,8%, у банков — 22,2%. Отмечу, 80% кредитного портфеля автокредитов сконцентрировано у банков, 20% — у микрофинансовых организаций», — подчеркнул Руслан Омаров.