В Казахстане зафиксирован рекордный рост объема автокредитования

«Портфель автокредитов достиг 2,5 трлн тенге, по сравнению с 2022 годом он увеличился почти на 65% — это рекордный показатель. Займы на покупку автомобиля — это самый динамично растущий вид продукта в рознице. В декабре 2023 года было заключено 454 тыс. кредитных договоров на покупку авто. Средняя сумма задолженности по одному контракт на 1 января 2023 года составляла 4,5 млн тенге, на 1 января 2024 года — 5,5 млн тенге. Медианная задолженность по займу увеличилась с 3,6 млн тенге до 4,7 млн тенге соответственно… Доля займов с просрочкой 90+ в портфеле автокредитов остается на относительно низком уровне: 6,4%».