Путин разрешил компании «Лучшее решение» купить бывшие угольные активы Ахметова

В 2012 году «Донской антрацит» и «Шахтоуправление “Обуховская”» приобрела украинская ДТЭК Рината Ахметова. В мае 2022 года стало известно, что эти компании за долги перешли к Сбербанку, который продал их Valleyton Investments.
15 июня 2023 года руководство «Шахтоуправлением “Обуховская”» и «Донским антрацитом» перешло к управляющей компании «Инвест капитал». Эта компания была зарегистрирована в Москве в 2021 году. Ее гендиректор и единственный владелец — Елена Карасева.
АО «Лучшее решение» зарегистрировано в Москве 1 ноября 2022 года. Уставной капитал — 4 млн руб. Гендиректор — Максим Алимов. 17 ноября 2023 года Банк России сообщил о регистрации отчета о дополнительном выпуске акций «Лучшего решения».