С 1 февраля повышаются все виды пенсий

С учетом роста бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения на 10,6 процента увеличатся доплаты к пенсиям и социальные пенсии инвалидам и детям-инвалидам.
По предварительной оценке средний размер пенсии по возрасту в феврале 2024 г. составит 811 рублей и увеличится к январю текущего года на 75 рублей. Годовое увеличение (февраль 2023 к февралю 2024) составит 140 рублей или 21 процент.
Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.
Дополнительно на повышение пенсий в феврале будет направлено 166 млн.рублей. В целом в феврале расходы на выплату пенсий составят 1,8 млрд. рублей.
Получателями пенсий являются 2,4 млн. человек.