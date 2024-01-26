С 1 февраля повышаются все виды пенсий

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решением Главы государства с 1 февраля на 10 процентов повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.