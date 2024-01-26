В Башкирии выросли соцвыплаты, пособия и компенсации

В Башкирии с 1 февраля 2024 года жителям республики будут приходить соцвыплаты, пособия и компенсации в повышенном размере. Это произойдет после того, как федеральное правительство проиндексирует более 40 видов выплат.
Так, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 24,6 тысяч рублей, а материнский капитал с 586,9 тысяч до 630,4 тысяч рублей при рождении первенца. Родители второго и последующих детей получат 834 тысяч рублей.
По словам Михаила Мишустина, в целом, по стране индексация коснется порядка 20 млн человек.