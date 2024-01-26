Инвесторы смогут приобрести помещение недалеко от станции метро «Рижская»

На городские торги выставили нежилое помещение в центре Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Инвесторов приглашают на торги по продаже коммерческого помещения площадью 104,4 квадратного метра на первом этаже жилого дома в Мещанском районе. Объект расположен рядом с проспектом Мира и имеет свободное назначение, что открывает широкие возможности для предпринимательской деятельности. Его стоимость определится в ходе аукциона, который пройдет 8 февраля», — рассказал Кирилл Пуртов.
Предлагаемый объект находится в здании на Средней Переяславской улице (дом 13, корпус 1) недалеко от станции метро «Рижская». Он включает кабинеты площадью от 8,1 до 35,8 квадратного метра, подсобные, кладовые и другие помещения. Со стороны улицы имеется отдельный вход. Объект подходит для размещения предприятия сферы услуг и торговли или офиса.
Заявку на участие в аукционе можно подать до 30 января. Для этого понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» есть вся информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты на общественных территориях столицы. Участвовать в торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.