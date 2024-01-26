Инвесторы смогут приобрести помещение недалеко от станции метро «Рижская»

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» есть вся информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты на общественных территориях столицы. Участвовать в торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.