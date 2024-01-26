В Екатеринбурге вырос спрос на ИТ-специалистов

— Еще 30% респондентов отметили, что они нуждаются в специалистах по кибербезопасности. Мобильные разработчики нужны 29% компаний, а продакт-менеджеры — 15%. 22% нуждаются в бэкенд-разработчиках, — рассказали аналитики.