В Екатеринбурге вырос спрос на ИТ-специалистов. Треть компаний ищут сетевых менеджеров. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата ру».
— Еще 30% респондентов отметили, что они нуждаются в специалистах по кибербезопасности. Мобильные разработчики нужны 29% компаний, а продакт-менеджеры — 15%. 22% нуждаются в бэкенд-разработчиках, — рассказали аналитики.
Также 15% опрошенных поделились, что их бизнесу требуются фронтенд-разработчики. Зачастую самыми востребованными навыками среди программистов являются: C++, рython-разработка, программирование на 1С, язык программирования PHP и язык запросов SQL.
Большинство екатеринбургских компаний, 41%, ищут специалиста уровня миддл. Около 26% работодателей нуждаются в руководителях отделов. В сеньорах нуждаются 22% компаний, а в джуниорах — 11%.