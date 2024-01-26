Вырастут ли тарифы на электроэнергию для казахстанцев, рассказал глава «KEGOC»

АСТАНА, 26 янв — Sputnik. Насколько увеличатся тарифы на электричество в Казахстане, рассказал председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов.
«В 2024 году не будет планомерного повышения тарифов. Планомерное — это когда мы идем с заявкой, с корректировкой инвестиционных программ, такого значительного запланированного увеличения тарифов нет», — сообщил Айтжанов на брифинге с представителями СМИ.
Вместе с тем, планируется увеличение стоимости электрической энергии, которую компания закупает на технологические нужды.
«Есть такое понятие “чрезвычайная регулирующая мера”, которая связана с увеличением стоимости электрической энергии, которую мы покупаем для наших потерь, на технологические нужды, для передачи электроэнергии для KEGOC. Но это будет очень незначительное увеличение», — пояснил глава компании.
По словам Айтжанова, влияние тарифов «KEGOC» на конечного потребителя составляет меньше 8%.
«Конечному потребителю, который оплачивает бытовым компаниям, наш тариф составляет порядка 8%. Когда наш тариф меняется на 1% с ростом, прогнозируем, что возможно будет на 2%, на конечного потребителя составит тариф 7,82−7,85%», — заверил он.
Таким образом, значительного роста не будет, так как тарифы компании не влияют на конечного потребителя.
С 1 марта на всей территории Казахстана устанавливается применение единого часового пояса, соответствующие изменения внесли в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан».
Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).
На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.
Постановление вводится в действие с 1 марта 2024 года.