Вырастут ли тарифы на электроэнергию для казахстанцев, рассказал глава «KEGOC»

«Есть такое понятие “чрезвычайная регулирующая мера”, которая связана с увеличением стоимости электрической энергии, которую мы покупаем для наших потерь, на технологические нужды, для передачи электроэнергии для KEGOC. Но это будет очень незначительное увеличение», — пояснил глава компании.