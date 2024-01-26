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Вырастут ли тарифы на электроэнергию для казахстанцев, рассказал глава «KEGOC»

Планомерного повышения тарифов не обещают, но есть нюансы.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 26 янв — Sputnik. Насколько увеличатся тарифы на электричество в Казахстане, рассказал председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов.

«В 2024 году не будет планомерного повышения тарифов. Планомерное — это когда мы идем с заявкой, с корректировкой инвестиционных программ, такого значительного запланированного увеличения тарифов нет», — сообщил Айтжанов на брифинге с представителями СМИ.

Вместе с тем, планируется увеличение стоимости электрической энергии, которую компания закупает на технологические нужды.

«Есть такое понятие “чрезвычайная регулирующая мера”, которая связана с увеличением стоимости электрической энергии, которую мы покупаем для наших потерь, на технологические нужды, для передачи электроэнергии для KEGOC. Но это будет очень незначительное увеличение», — пояснил глава компании.

По словам Айтжанова, влияние тарифов «KEGOC» на конечного потребителя составляет меньше 8%.

«Конечному потребителю, который оплачивает бытовым компаниям, наш тариф составляет порядка 8%. Когда наш тариф меняется на 1% с ростом, прогнозируем, что возможно будет на 2%, на конечного потребителя составит тариф 7,82−7,85%», — заверил он.

Таким образом, значительного роста не будет, так как тарифы компании не влияют на конечного потребителя.

С 1 марта на всей территории Казахстана устанавливается применение единого часового пояса, соответствующие изменения внесли в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан».

Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).

На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Постановление вводится в действие с 1 марта 2024 года.

энергетика