Экстренно расселённый дом в Перми разграбили мародёры

Сайту 59.RU жители дома рассказали, что хотели снять железные двери квартир перед отъездом. Но им не разрешила администрация. Чиновники сказали, что двери необходимы для оценки жилья и пообещали, что здание будут охранять. Сейчас владельцы квартир выносят своё имущество через окно.