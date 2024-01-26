Экстренно расселённый дом в Перми разграбили мародёры

Дом в Перми, жильцов которого экстренно расселили в ноябре, разграблен мародёрами.
Сообщение об этом появилось в соцсетях 25 января.
Речь о здании по улице Куйбышева, 68. Оно в аварийном состоянии. У многих владельцев квартир, которым пришлось уехать, в помещениях осталось имущество.
Очевидцы рассказали, что дом был без охраны. Забор, установленный вокруг, сломан. Мародёры зашли внутрь и сняли батареи и двери. Часть они вывезли. Остальное бросили в снег во дворе.
Сайту 59.RU жители дома рассказали, что хотели снять железные двери квартир перед отъездом. Но им не разрешила администрация. Чиновники сказали, что двери необходимы для оценки жилья и пообещали, что здание будут охранять. Сейчас владельцы квартир выносят своё имущество через окно.